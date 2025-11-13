お笑いコンビ「ナイチンゲールダンス」の中野なかるてぃんとヤスが１３日、初のストーリー写真集「君とナイチンゲールダンス―もしも出会っていなかったなら―」（ヨシモトブックス、２８日発売）の発売に向けた取材会を都内で行った。同書は「もしも、ふたりが芸人じゃなかったら」をテーマにホスト・ヤスと、弁護士・中野の「パラレルワールド写真ドラマ」を中心とした写真集。ぼる塾・田辺によるビジュアルプロデュース企画