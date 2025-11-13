環境省環境省は13日、2025年度の熱中症対策に関し、有識者による検討会をオンラインで開いた。熱中症のリスクが高まった際に注意を促す「熱中症警戒アラート」は4月23日〜10月22日の運用期間中、延べ1749回発表し、過去最多だったと報告した。警戒アラートは気温や湿度、日差しの強さなどから算出する「暑さ指数」が33以上の予測で環境省と気象庁が発表する。環境省によると、24年度は延べ1722回、23年度は延べ1232回だった。