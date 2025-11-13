国会では参議院の予算委員会で議員定数の削減などを巡って論戦が行われている。ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサーを務める選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏が高市早苗総理の国会論戦について分析した。【映像】高市総理、国会での立ち振る舞い（実際の様子）伊藤氏は「就任当初から高市氏の話し方は、きっぱり明快にお話をされる方という印象が強いと思うが、国会論戦でもその辺りが非常に明快に見えた。