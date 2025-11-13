自民党の調査会は13日、オーバーツーリズム対策強化などのため、「国際観光旅客税」いわゆる「出国税」を1000円から3000円に引き上げることを求める決議を了承しました。自民党の観光立国調査会が13日に了承した決議では、オーバーツーリズム対策などの財源が必要だとして、現在1人あたり1000円を徴収している出国税を、3000円に引き上げるよう求めました。ビジネスクラス以上の旅客にはシステム改修などが整えば、5000円に引き上