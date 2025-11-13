【機動戦士ガンダム ROBOT魂 ミニチュアコレクション】 12月 発売予定 価格：1回500円 バンダイは、ガシャポン「機動戦士ガンダム ROBOT魂 ミニチュアコレクション」を12月に発売する。価格は1回500円。 本商品は、同社のロボットフィギュアブランド「ROBOT魂」から展開されている「機動戦士ガンダム」のフィギュアを、パッケージごとミニチュアとして再現したもの。