「おこめ券」って、ありゃいったい何なんだ？――疑問を持った「情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ・日本テレビ系）は、2025年11月13日放送で、値上がりを続けるコメ価格を取り上げ、「おこめ券？商品券？効果は」と解説した。東京・台東区は全世帯、愛知・日進市は65歳以上の人がいる世帯司会の宮根誠司さんは、「おこめ券をもらうっていうのは、高いおコメをおこめ券でちょっと助かって買うっていうことだから、これ（コメの小