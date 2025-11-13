来週は今季最強となる寒気が南下し、全国的に一気に冬本番へ。17日〜19日にかけて上空約1500メートル付近でマイナス6℃以下の強い寒気が北日本や東・西日本の一部に南下する見込み。18日は西日本の平地で初雪の可能性があり、晴れる所も風が身に沁みる寒さ。冬の装備を。明日14日にかけて沖縄は土砂災害に厳重警戒土日は広く晴天今日13日(木)は、沖縄や奄美で断続的に雨が続き、平年の11月1か月分の降水量の3倍近い記録的な大雨