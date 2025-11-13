【学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね】 2026年6月より順次展開予定 BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね」を2026年6月より順次展開する。 本景品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「藤田ことね」を立体化したもの。ゲーム内のPSSR「自己肯定感爆上げ↑↑