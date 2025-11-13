星野リゾートの温泉旅館ブランド「界」は、2026年6月7日(日)に群馬県・草津温泉に「界 草津」を開業する。専用トンネルで「温泉街のにぎわい」と「静謐(せいひつ)な温泉宿」をつなぐ、新たな宿泊体験を提案。トンネルにより滞在中の選択肢が広がり、特に連泊することで草津の多様な魅力を余すことなく発見できることも特徴のひとつだ。【写真】草津の自然をイメージした布のインテリア草津温泉街と専用のトンネルで