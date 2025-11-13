東京都は、都内のインフルエンザの患者数が警報の基準を超えたとして「流行警報」を発表しました。11月に警報が発表されるのは2009年以来、16年ぶりです。今月3日から9日までの1週間で定点医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は1万2133人で、1つの医療機関あたり29.03人となりました。去年よりも6週早く警報基準を上回ったということです。