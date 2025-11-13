日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が１３日、都内で理事会を行った。国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が夏季五輪の一部競技を冬季大会へ移行することを検討していることについて、太田雄貴専務理事（３９）が見解を語った。ＩＯＣ委員も務める太田氏。「ＩＯＣ会長のコベントリーさんのもとで、『フィットフォーザフューチャー』という未来に合わせていこうということ（取組）をしている。今までの枠組みにとらわれない自由な