サッカー元スペイン代表ＦＷでＪ１神戸でもプレーしたダビド・ビジャ氏が２６年ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会へ向けた展望を語り「スペインは優勝の本命」だとした。スペインのスポーツ紙マルカのインタビューで話した。ビジャ氏は「Ｗ杯を勝ち取るのはとても大変だが、スペインが本命かと問われれば答えは『間違いない』ということになる。私がどうこうと言うことではなく、それは彼らがピッチで示している」と回答