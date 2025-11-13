「住信ＳＢＩネット銀行賞」（１３日、多摩川）平田健之佑（３８）＝三重・１０１期・Ａ１＝が準優１０Ｒをインからきっちり逃げて優出を決めた。「Ｓは様子を見たけど、伸び返したし、出口もしっかり押していた。足的はバッチリ」とレースを振り返った。「特に回った後の押しから直線にかけてがいいですね。操縦性もバッチリ」とエース７３号機の舟足に納得の様子。これで多摩川は連続優出。「多摩川はすごく相性がいいの