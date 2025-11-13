将棋の最高棋戦・第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第４局が１２日から京都市の京都競馬場で行われ、１３日午後６時３７分、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）が１３８手で挑戦者の佐々木勇気八段（３１）に勝利した。開幕４連勝で５連覇を達成し、史上３人目となる「永世竜王」の資格を獲得した。２０２４年の永世棋聖、永世王位に続く三つ目の永世称号獲得で「