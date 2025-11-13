「オートレースメモリアル・Ｇ２」（１３日、川口）平田雅崇（４４）＝川口・２９期＝が２日目１Ｒを最終ホームで先頭の新井裕貴（伊勢崎）を差して１着。連勝ゴールを飾った。「自分がミスらなければ１着が取れるようになってきた」と端正なマスクを引き締める。エンジン自体もマッチしてきた。「最近、消音に乗っていないので、合うようにやった。初日より良くて、突っ込んでから多少は行きたいところに行けそうだった」。