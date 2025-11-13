テレビ東京系「バカリズムのちょっとバカりハカってみた」が１２日に放送され、バカリズム、元日向坂４６・影山優佳らが出演した。この日は「刑事ドラマあるある現実でもあるのか」。刑事ドラマを彩る名シーンをさまざまな角度から検証した。取り調べの場面で頻繁に出てくるカツ丼の差し入れ。元刑事は「（カツ丼を）出したことあります。人間関係が築けないと供述が得られないので相手の気持ちをほぐすのが大事。カツ丼を