「鉄路12306」に現れた緑の「寵」マーク。都市間移動において、中国の高速鉄道がペット輸送の需要に制度で応え始めたシグナルだ。対象は飼い猫・飼い犬で、体重15kg以下、肩高40cm以下。乗車券購入者は最大2匹まで預けられ、無人での単独輸送は1匹まで（地域・時期で運用差の可能性あり）。同一列車・別車両の貨物扱い、乗車券購入後に事前申請・審査という運用で、10月末時点で40駅、50本、4757件に拡大した。「公共性の確保」と