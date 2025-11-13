中国民政部が発表した今年1〜9月の統計によると、中国本土の婚姻登録件数は前年同期比8．5％増となりました。人口減少と平均年齢の上昇が続く中で増加を示したことは、政府が相次いで導入した結婚支援策が初期段階ながら一定の効果を上げ始めたとみられています。具体的には、1〜9月の婚姻登録件数は515万組を超え、前年同期の約475万組から顕著な改善を見せました。歴史的に見ると、結婚件数と新生児数には強い関連性があると認め