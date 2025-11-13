自転車の運転についてのニュースについてです。 自転車の「飲酒運転」などの交通違反が厳罰化されてから11月で1年が経ちました。大分県警は、13日県内での自転車の飲酒運転の検挙数が87件に上ると発表しました。 県警の定例会見 ◆県警 後藤和樹交通部長「重大事故に直結する悪質危険な行為であることから引き続き自転車運転者に対する広報・啓発・指導取り締まりを進めて、自転車の事故抑止と交通秩序の