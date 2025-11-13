佐世保市で13日午後、軽乗用車同士が衝突する事故がありました。 それぞれの車の運転手が病院に搬送されています。 13日午後3時50分頃、佐世保市稲荷町の稲荷交差点付近で、 JR佐世保駅方面から大和町方面に直進していた軽乗用車と、反対車線から右折しようとした軽乗用車が衝突しました。 この事故でそれぞれの軽乗用車を運転していた50代と60代の女性が病院に搬送されましたが、意識はあるということで