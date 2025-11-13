楽天は13日、紱山一翔投手、松田 啄磨投手、前田 銀治外野手と2026年シーズンの育成選手契約合意を発表した。昨年のドラフト2位で入団した徳山は、一軍登板がなかったが、ファームで5試合・18回を投げて、1勝2敗、防御率3.00だった。