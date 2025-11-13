県内5例目となる『緊急銃猟』が実施されました。 13日午前、五泉市の住宅裏にある柿の木でクマ1頭が目撃されました。人の生活圏内であることから、市は『緊急銃猟』を判断し駆除しました。 ■白井希咲記者 「クマは木の上で柿を食べているところを目撃され、下におりたところを一発撃たれ林の方に逃げていき、その中で駆除されたということです。」 午前10時ごろ、五泉市小搦の住宅の裏にある柿の木に約70cmのクマが登って