◆ソフトバンク秋季練習（13日、タマスタ筑後）ソフトバンクが育成ドラフト5位で指名した社会人クラブチーム「CLUBREBASE」の鈴木貴大外野手（24）が、入団前に一足早く練習に参加している。神奈川・藤沢清流高から富士大を経て、社会人クラブチーム「CLUBREBASE」に所属し、育成ドラフトで指名された。長距離打者としての資質を秘めたスラッガーとして期待されている。今回は「いち早くアピールしたい」という意向も