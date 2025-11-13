¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¡Ä½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¥É¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¤ËË¬¤ì¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£YouTube¤Î»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¥É¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¤òºÆË¬¤·¤¿¤È¤·¡Ö"¤¢¤é¤­¤¢¤ë¤­"¤ÇË¬¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë"sherehapi"¤µ¤ó♡Âç¤­¤Ê²Ä°¦¤¤¤ï¤ó¤³Ã£¤Ë¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤ë¹¬¤»¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡£♡¡×¤È¾Ò²ð¡£¸¤¤¿¤Á¤ò¥Ï¥°¤·¤¿¤ê3É¤¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤ê¥­¥¹¤ò¤·¤¿¤ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ëµº¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆ°