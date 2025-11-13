スリーピースロックバンドIvy to Fraudulent Gameが、結成15周年を迎え、6枚目のフルアルバム「Ivy to Fraudulent Game」を8月8日にリリース。初のセルフタイトル盤となるアルバムを引っ提げての全国19都市20公演を行っている。16日には福岡市のQueblickでライブを開催。アルバムや楽曲制作について寺口宣明(Vo, G)に話を聞いた。15周年でのセルフタイトルアルバム2023年以来の発売となった6thアルバムはバンド名をタイトル