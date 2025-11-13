クマが目撃されたのは、小千谷市南荷頃の養鯉池。 ■入澤芽生記者 「昨日午後4時半ごろ、あちらの木のあたりでクマが目撃されました。近くにはクマがニシキゴイを食べたとみられる跡が残されています。」 12日午後4時30分ごろ、何かを食べているクマを養鯉業者が発見しました。 ■クマを目撃した養鯉業者 「吊り網があげられていて引きちぎられて魚が散乱していたので、イノシシじゃないしクマかなっていう感じだった。