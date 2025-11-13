À¾Éð¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÃæµþÂç¤Î½©»³½Ó³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬13Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â6000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð1200Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤ÇÆþÃÄ¤òÆâÂú¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¡Ö¥ì¥ª¤Î½©»³¡×¤Ï¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂÇ·â¡£¹­³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ëÂÇ·â¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÀë¸À¡£3Ç¯Ï¢Â³¤ÇB¥¯¥é¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÉÔ¿¶¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ°é±Ñ¹â3Ç¯¤À¤Ã¤¿