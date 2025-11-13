愛石油 今注目されているガソリン価格についてのニュースです。先週、与野党6党は暫定税率を年内で廃止することで正式合意しました。 また、廃止までの移行措置として13日から補助金の増額を始めています。 県内のガソリン価格はどうなっているのか。取材しました ◆TOS児玉直輝記者（愛石油）「大分市にあるこちらのガソリンスタンドではきょうから早速補助金が適用されたレギュラーガソリンの価格となって