12日、新発田市でクマに襲われた80代の男性。 ■クマに襲われた80代男性 「(クマは)すぐにかみつく。2～3回かまれた。」 地元の猟友会に所属していて、12日午前9時30分ごろに市内の民家近くで出没したクマを車で捜索していました。 ■クマに襲われた80代男性 「クマが側溝を走っていたから、クマの先回りして出るつもりでいった。ところが先回りして(車を)止めたところが側溝の脇だった。車から降りるとすぐ飛び