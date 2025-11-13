高校生の文化の祭典県高校総合文化祭のステージ発表が13日から大分県大分市で始まりました。 音楽や演劇のほか研究成果など多彩な発表が行われました。 県高校総合文化祭 県高校総合文化祭は文化部に所属する県内の高校生の日ごろの取り組みを発表する場として始まり、2025年で50回目を迎えました。 13日から大分市で始まったステージ発表は音楽や演劇、科学など2日間で28の発表があり19校の生徒が