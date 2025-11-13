逮捕された被疑者（容疑者）が勾留先で取り調べの内容などを自ら記録する「被疑者ノート」を、警察官が持ち出していたことが分かりました。 【写真を見る】「被疑者ノート」の表紙、内容 権利を侵害しているとして弁護士が裁判所に申し立て、被疑者の勾留場所が変更されました。 被疑者の権利を侵害？ 「被疑者ノート」は日弁連（日本弁護士連合会）が作っているもので、逮捕された被疑者が取り調べの様子を