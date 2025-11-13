安倍元総理が銃撃され、殺害された事件の裁判。7日目のきょうは、被告の母親が出廷し、「申し訳ございません」と謝罪しました。山上被告の母親「本当に申し訳ございませんでした」安倍元総理銃撃事件の裁判で、こう謝罪したのは、山上徹也被告の母親です。母親の周りには衝立が立てられ、傍聴席から姿は見えませんでしたが、時折、言葉に詰まりながら、事件への思いを語りました。山上被告は、2022年7月、奈良市で応援演説に訪れて