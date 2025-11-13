大の里（右）が寄り倒しで若元春を下す＝福岡国際センター大相撲九州場所5日目（13日・福岡国際センター）横綱大の里は若元春を寄り倒し、5連勝とした。横綱豊昇龍は平戸海をはたき込んで4勝目。大関琴桜は宇良に寄り切られ、3敗目で黒星先行となった。新関脇の安青錦は若隆景に送り倒されて初黒星を喫した。関脇王鵬は小結高安に押し出されて3敗目。高安は4勝目を挙げた。小結隆の勝は5連敗。全勝は大の里と平幕藤ノ川だけ