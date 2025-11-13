高市総理は13日、フィジーのランブカ首相と首脳会談をおこない、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、連携の強化を呼びかけました。高市総理「複雑さを増す国際情勢を踏まえて、2国間関係や自由で開かれたインド太平洋FOIPの実現に向けた協力を強化して、絆をさらに深めてまいりたいと思います」高市総理はフィジーのランブカ首相と首脳会談をおこない、「法の支配に基づく、自由で開かれた国際秩序を維持する上で重要なパー