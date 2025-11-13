将棋の第38期竜王戦7番勝負は13日、京都市の京都競馬場で第4局第2日を行い、後手の藤井聡太竜王（23）＝王将含む6冠＝が挑戦者・佐々木勇気八段（31）を138手で下し、シリーズ成績4勝0敗でタイトル防衛を決めた。同時に5期連続の竜王位戴冠となり、渡辺明九段（41）、羽生善治九段（55）に続く3人目の永世竜王資格を手にした。23歳3カ月での獲得は渡辺の24歳7カ月（08年）を抜き、史上最年少記録。藤井は昨年、棋聖と王位で