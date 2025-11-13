バドミントン熊本マスターズ2回戦を棄権し、取材に応じる女子ダブルスの志田千陽＝13日、熊本県立総合体育館バドミントンの熊本マスターズ第3日は13日、熊本県立総合体育館で2回戦が行われ、女子ダブルスの志田千陽（写真）、五十嵐有紗組は試合前に棄権した。大会前日の練習で五十嵐が右前腕を負傷した状況を考慮した。志田は「無理せずしっかり治して、次に出る試合に100％で臨むことが最善だと考えた」と説明。回復を待ちな