政府・与党は、日本を出国する際、現在1人あたり1000円徴収している税金、いわゆる“出国税”を3000円以上に引き上げる案の検討に入りました。オーバーツーリズム問題に対応するためだとしていますが、実現するのでしょうか。東京・台東区の「かっぱ橋道具街」。きょうも調理道具などを買い求めに、多くの外国人観光客が訪れていました。スイスから来日「良いフライパンが欲しくて、こんな感じのを。自分用に」右肩上がりで増え続