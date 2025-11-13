董郁玉氏の公判が開かれた北京市の高級人民法院前に掲げられた中国国旗と監視カメラ＝13日（共同）【北京共同】北京市の高級人民法院（高裁）は13日、日本人外交官に情報を提供したなどとしてスパイ罪に問われた中国共産党系主要紙の元幹部、董郁玉氏の上訴を棄却し、懲役7年の一審判決を支持した。中国は二審制のため判決が確定する。関係者が明らかにした。董氏は無罪を訴え、金杉憲治駐中国大使が「日本大使館はスパイ組織