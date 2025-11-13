中国外務省は、高市首相の「台湾有事」をめぐる発言について、「撤回すべき」としたうえで「日本が武力介入すれば侵略行為となる」と強調しました。中国外務省・林剣報道官は「日本側は発言を訂正・撤回すべきで、さもなければ一切の結果は日本側が責任を負わなければならない」と会見で発言しました。中国外務省の報道官は13日の会見で、高市首相がいわゆる「台湾有事」をめぐり武力行使をともなうものであれば「存立危機事態」