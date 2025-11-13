将棋の第38期竜王戦七番勝負第4局が11月12・13日に京都市の「京都競馬場」で指され、藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）が挑戦者の佐々木勇気八段（31）に138手で勝利。シリーズ成績4勝0敗で防衛5連覇を果たした。この結果、竜王5期の規定により「永世竜王」の資格を獲得。藤井竜王は23歳3カ月の最年少、史上3人目の快挙を達成した。【映像】藤井竜王が防衛5連覇を達成した瞬間の表情藤井竜王が新たな金字塔を