警視庁の捜査員が、匿名流動型犯罪グループ（トクリュウ）のメンバーに捜査情報を漏洩したとして、逮捕された。容疑者の男は、トクリュウの1つで国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」のメンバーに捜査情報を漏洩した疑いがもたれている。「じっこんの仲になっているやつがいるはずだ」警視庁の警察官が匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」のメンバーに捜査情報を漏えいした疑いで逮捕された事件。車の後部