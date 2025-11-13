渓谷の谷底へ転落したバスは大破。横倒しになっています。その周囲には乗客のものとみられる持ち物などが散乱しているのが分かります。事故は12日未明、南米ペルーの山岳地帯を走る道路で起きました。地元当局によりますと、乗客60人以上を乗せたバスはトラックと衝突。そのはずみでバスは道路を外れ、約200メートル転落しました。バスと衝突したトラックは前方部分が激しく壊れ、ボンネットがくの字に折れ曲がっているのが分かり