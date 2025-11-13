神奈川県庁（資料写真）神奈川県は１３日、インフルエンザの流行警報を発令した。県が定点観測している約２４０の医療機関で３〜９日に報告された１医療機関当たりの患者数が、流行警報の基準値（３０・０人）を超える３６・５７人になった。例年は１２〜１月の流行警報発令が多いといい、昨シーズンより６週早い発令となった。保健所単位の地域別では、厚木（５７・７７人）、川崎市（４５・４２人）や横浜市（３５・９９人）