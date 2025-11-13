将棋の藤井聡太竜王＝名人、王位、棋聖、棋王、王将＝に佐々木勇気八段が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負第４局が１３日、京都市伏見区の京都競馬場で指し継がれ、藤井竜王が勝利。４戦４勝として棋戦５連覇を果たし、２３歳３か月にして史上最年少で史上３人目となる永世竜王の資格を獲得した。既に永世棋聖、永世王位の条件もクリアしており、こちらも史上４人目となる３つめの永世称号の資格獲得者（永世３冠）となり、羽生善