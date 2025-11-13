８日に肺炎のため死去した俳優の仲代達矢さんの通夜が１３日、東京・世田谷区の「無名塾」で行われ、同塾の卒業生・役所広司らが参列した。役所は仲代さんの訃報（ふほう）が発表された１１日は突然の一報に大きなショックを受けたこともあり「突然のことですので、コメントは差し控えさせていただきます」としていたが、この日、３０人ほどの報道陣を前に口を開いた。８日に欧州での仕事を終えて帰国。「帰ってきたら娘さん