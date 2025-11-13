パイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）がナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝き、恋人のモデルでインフルエンサーのオリビア・ダンさん（２３）が注目を集めている。発表の瞬間はスキーンズの隣りで寄り添い、家族のようにハグを交わした。ダンさんはＸで「サイ・ヤング・スキーンズって響きがいいわね」と祝福の投稿をすると、米メディアで「ヤンキース入りを希望している」との報道が駆け巡った直後とあってヤンキースファ