１１月１６日の京都５Ｒの新馬戦（芝２０００メートル）でデビューするロングトールサリー（牝２歳、栗東・福永祐一厩舎、父キタサンブラック）に注目。夏に一度入厩してから放牧に出されたが、ひと息入れた効果で動きも軽快。５日に栗東・ＣＷコースで６ハロン８０秒６―１１秒７をマーク。３歳２勝クラスのメイショウハチローに４馬身先着した。１２日の最終追いでも４歳３勝クラスのアスクデビューモアに併入と仕上がりが進ん