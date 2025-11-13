女優の国生さゆりがカッコいいアー写ショットを披露した。１３日にインスタグラムで「もう完全に上着とかマフラーのいる気候じゃんあったかくねー＃冬じたく＃風邪ひかないで＃気をつけて＃アー写」とつづって、キラキラ加工がされた黒の長袖トップスで前髪を上げ、腰に手を当てる写真をアップした。この投稿には「とてもかっこいいお姫様」「超素敵」「決まっております」「凛々しい」などの声が寄せられている。