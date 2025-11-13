来年1月に長崎で行われるりそなグループBリーグオールスター2026の出場選手が13日発表され、前回のダンクコンテストで優勝した鹿児島レブナイズのアンソニー・ゲインズ・ジュニア選手が、今回もダンクコンテスト出場選手に選ばれました。 Bリーグオールスターは来年1月16日から3日間、長崎で行われ、オールスターゲームや各種コンテストなど多彩なプログラム