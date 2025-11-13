去年9月、高知県香南市の高知東部自動車道で車2台が正面衝突し3人が死傷した事故で、過失運転致死傷の罪に問われている男の裁判が11月12日に始まり、この事故で当時1歳だった長男を亡くした遺族が高知市内で会見を開きました。■会見での遺族の発言「正直本当にもう僕も妻もだと思うが、許せないなという気持ちが増した。これが正直な気持ち」12日、高知市内で会見を開いた神農諭哉さんと妻の彩乃さん。2人は去年9月、香南市の東部